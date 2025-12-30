Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Отметил для себя, что она очень красивая». Глейхенгауз и Паутова — о своём знакомстве

«Отметил для себя, что она очень красивая». Глейхенгауз и Паутова — о своём знакомстве
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, и его супруга, журналистка Первого канала Ольга Паутова, рассказали историю своего знакомства и поделились первым впечатлением друг о друге.

— Помните ли вы вашу первую встречу? Была ли это любовь с первого взгляда?
Даниил: Я очень хорошо помню нашу первую встречу. Это был этап Гран-при по фигурному катанию в Финляндии, постолимпийский сезон. Я тогда был там с Алиной Загитовой, а Оля приехала как корреспондент Первого канала. После завершения соревнований планировалась съёмка, и я как тренер пытался максимально оберегать спортсменку.

В итоге я, конечно, мешал Оле работать и, по сути, сильно её раздражал. Так что любовью с первого взгляда это точно не было. Но я тогда отметил для себя, что она очень красивая и что, возможно, стоит пообщаться. Просто в тот момент мы были по разные стороны баррикад.

Оля, может, что-то добавишь?
Ольга: Я после этого интервью вообще не хотела с тобой общаться, так что это точно не была любовь с первого взгляда (смеётся), -- приводит слова Глейхенгауза и Паутовой Sport24.

