Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина оценила вероятность выступления на Олимпиаде-2030 с Галлямовым

Мишина оценила вероятность выступления на Олимпиаде-2030 с Галлямовым
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина ответила на вопрос о возможном участии на Олимпиаде-2030 со своим партнёром Александром Галлямовым.

– Чемпионат России в каком‑то смысле подвёл итог олимпийского четырёхлетия, пусть даже российские атлеты не участвовали в международных стартах. Вы с Галлямовым уже успели решить, хотите ли продолжать кататься ещё четыре года? Спрашиваю, поскольку знаю, что у вас планируются большие перемены и в личной жизни тоже.
– Если бы у нас с Сашей была возможность поехать на Олимпиаду в Милане, я бы согласилась с вашими словами про четыре года. Но её не случилось, поэтому можно сказать, что новый олимпийский цикл начался для нас на год раньше – если рассчитывать на участие в Играх‑2030.

– А вы рассчитываете?
– Пока на этот вопрос немножко сложно ответить. Во‑первых, российских спортсменов ещё никуда толком не вернули. Во‑вторых, четыре года – это очень большой срок. Конечно, хочется надеяться, что всё будет в порядке и мы по‑прежнему будем способны сохранить высокий уровень. Прекращать кататься мы не собираемся, но я всё‑таки сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные. Идти к цели по чуть‑чуть, – приводит слова Мишиной «RT на русском».

Материалы по теме
Драма в спорте на фоне личного счастья. Чемпионка мира Анастасия Мишина выходит замуж!
Драма в спорте на фоне личного счастья. Чемпионка мира Анастасия Мишина выходит замуж!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android