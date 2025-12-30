Мишина оценила вероятность выступления на Олимпиаде-2030 с Галлямовым

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина ответила на вопрос о возможном участии на Олимпиаде-2030 со своим партнёром Александром Галлямовым.

– Чемпионат России в каком‑то смысле подвёл итог олимпийского четырёхлетия, пусть даже российские атлеты не участвовали в международных стартах. Вы с Галлямовым уже успели решить, хотите ли продолжать кататься ещё четыре года? Спрашиваю, поскольку знаю, что у вас планируются большие перемены и в личной жизни тоже.

– Если бы у нас с Сашей была возможность поехать на Олимпиаду в Милане, я бы согласилась с вашими словами про четыре года. Но её не случилось, поэтому можно сказать, что новый олимпийский цикл начался для нас на год раньше – если рассчитывать на участие в Играх‑2030.

– А вы рассчитываете?

– Пока на этот вопрос немножко сложно ответить. Во‑первых, российских спортсменов ещё никуда толком не вернули. Во‑вторых, четыре года – это очень большой срок. Конечно, хочется надеяться, что всё будет в порядке и мы по‑прежнему будем способны сохранить высокий уровень. Прекращать кататься мы не собираемся, но я всё‑таки сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные. Идти к цели по чуть‑чуть, – приводит слова Мишиной «RT на русском».