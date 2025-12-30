Трусова, Щербакова и Косторная ответили, чего пожелали бы себе — юниоркам

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Олимпиады Александра Трусова ответили, чего пожелали бы себе в период юниорской карьеры, а также дали напутствия молодым фигуристам.

– Что бы вы, как уже состоявшиеся спортсменки, чемпионки, пожелали себе – юниоркам? И что пожелали бы сегодняшним юным фигуристам?

Трусова: Я всегда одно и то же отвечаю: делать, как хочется, то, что считаешь нужным. Я никогда об этом не жалела и не хотела, чтобы пожалела. И всем юниорам хотела бы пожелать, чтобы шли к своей цели и стояли на своём.

Щербакова: Считаю, что тот путь, который я прошла, вот именно так он и должен был сложиться. Что все трудные моменты, все травмы, все неудачи должны были случиться для того, чтобы я сама их прошла и стала сильнее.

Поэтому я просто сказала бы себе: ты всё делаешь правильно, двигайся вперёд, никогда не останавливайся и всё обязательно получится. Верь в себя! Вот так бы я сказала себе, юниорке.

И юниорам я бы пожелала то же самое – верить в себя, двигаться вперёд, не останавливаться на достигнутом, проходить даже самые трудные, самые неудачные моменты с высоко поднятой головой и не прекращать верить в себя!

Косторная: Я ещё не состоявшаяся спортсменка всё-таки. Я ещё планирую дальше состояться как-нибудь…

Я бы всем пожелала – никого не слушать, прислушиваться только к себе, к своему здоровью, к своему телу, идти к своей цели и не обращать внимания на какой-то негатив. Вообще, не обращать на это внимания, а быть как в стеклянной колбочке – всё вижу, всё слышу, но не обращаю внимания. И идти наверх, к вершинам! — приводит слова фигуристок журнал «Мир фигурного катания».