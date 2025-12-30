Скидки
Владислав Дикиджи поделился впечатлениями от дуэта с Елизаветой Туктамышевой в шоу

Чемпион России в мужском одиночном катании 21-летний российский фигурист Владислав Дикиджи поделился первыми впечатлениями от выступления в дуэте с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой в ледовом шоу.

«Поначалу немножко тяжеловато было, но мы с Лизой поработали, порепетировали, вроде неплохо всё получается», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Дикиджи и Туктамышева исполняют главные роли в шоу «Бременские музыканты», премьера которого состоялась сегодня, 30 декабря, в Санкт-Петербурге. Елизавета Туктамышева завершила профессиональную спортивную карьеру в 2025 году.

