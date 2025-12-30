«Обида отошла немножко». Дикиджи рассказал, как восстановился после неудачного ЧР
Чемпион России (2025) фигурист Владислав Дикиджи, на минувшем чемпионате страны занявший седьмое место, рассказал, как восстанавливался психологически после неудачного старта.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08
«Полежал четыре дня без льда, с самим собой, погулял, поел плотно, да и всё, в принципе. Обида такая отошла немножко, пора уже настраиваться на шоу. Тут же весёлым надо быть (улыбается)», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Чемпионат России — 2026 прошёл в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Победителем в мужском одиночном катании стал Пётр Гуменник, который в феврале 2026 года примет участие в Олимпийских играх в Италии.
