Ирина Роднина — о новогодних традициях: не могу представить стол без оливье

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своей любимой новогодней традиции.

«Если и были любимые новогодние фильмы, то сейчас их страшно «заюзали». Они, правда, были хорошие — советские, из нашей молодости, но бесконечное их прокручивание в традицию не выросло. «Огоньки» тоже смотреть уже не могу. Хорошо, что в прошлом году был полный дом гостей, а то одна сплошная сказка по телевизору.

А что касается традиции — не могу представить, что у кого-то за столом не будет салата оливье. Есть классический набор, который обязательно в большей или меньшей степени у каждого будет на столе», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.