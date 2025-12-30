Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина — о новогодних традициях: не могу представить стол без оливье

Ирина Роднина — о новогодних традициях: не могу представить стол без оливье
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своей любимой новогодней традиции.

«Если и были любимые новогодние фильмы, то сейчас их страшно «заюзали». Они, правда, были хорошие — советские, из нашей молодости, но бесконечное их прокручивание в традицию не выросло. «Огоньки» тоже смотреть уже не могу. Хорошо, что в прошлом году был полный дом гостей, а то одна сплошная сказка по телевизору.

А что касается традиции — не могу представить, что у кого-то за столом не будет салата оливье. Есть классический набор, который обязательно в большей или меньшей степени у каждого будет на столе», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android