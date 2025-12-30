Скидки
Туктамышева — о дуэте с Дикиджи в шоу: Влад очень внимательно слушал и запоминал

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как проходил процесс репетиций с её напарником по ледовому шоу «Бременские музыканты» Владиславом Дикиджи, где Туктамышева исполняет роль Принцессы, а Дикиджи — Трубадура.

«Как скатывались с Владиславом Дикиджи? Процесс проходил постепенно, было несколько тренировок. Притирались друг к другу. Но у меня был опыт в прошлом году с Петром Гуменником, когда мы не понимали сначала, что происходит. С Владом было поспокойнее, потому что я понимала, как нужно действовать. Главное — не делать в полную силу, это был ключевой момент для Влада. Он всё равно побольше, у него больше скорости, размаха. Я ему сказала: «Давай спокойно, я подстроюсь под тебя, а ты под меня».

Когда мы расслабились, у нас всё начало получаться. Очень внимательно слушал, запоминал, у нас не было никаких разногласий. Всё было спокойно и по-доброму, взаимопонимание какое-то пришло. Мы с ним давно знакомы, поэтому не было никаких проблем», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

