«Конечно, эмоциональный всплеск». Галлямов — о намёке на завершение карьеры

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что опубликованный в его телеграм-канале пост с намёком на возможное завершение карьеры был эмоциональным всплеском из-за проигрыша на чемпионате России.

На минувшем чемпионате страны пара выиграла серебряные медали.

— После произвольной программы вы намекнули на возможное завершение карьеры. Сейчас, когда страсти улеглись, это всё ещё эмоциональная реакция или обдуманное решение?

— Да, это, конечно, эмоциональный всплеск. Из-за того, что было обидно проиграть. Но это спорт, и в спорте всякое бывает. Лёд скользкий. Поэтому это скорее на эмоциях. Никогда у меня такого не было, потому что очень хотелось хорошо вернуться после травмы. Предыдущие два старта оказались провальными, было очень обидно, и пришлось ещё более усиленно готовиться к чемпионату России, чтобы программы лучше смотрелись. Но чувствуется, что не хватило буквально месяца, чтобы вкатать программы. Это как раз тот самый летний период подготовки, который я потратил на то, чтобы вспомнить, как кататься после травмы, — цитирует Галлямова «Советский спорт».