Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«С песни слёзы наворачивались». Туктамышева рассказала, как создавался её прощальный номер

«С песни слёзы наворачивались». Туктамышева рассказала, как создавался её прощальный номер
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о работе над прощальным номером, который исполнила на чемпионате России — 2026. В 2025 году она завершила профессиональную спортивную карьеру.

«Я сотрудничала с Елизаветой Навиславской, которая является постоянным постановщиком в группе Мишина. Решила и в этот раз к ней обратиться, потому что важный момент, понимала, что сама не справлюсь. Елизавета придумала идею, скинула разные варианты музыки. Когда услышала «Аллилуйю», поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Несколько тренировок нам понадобилось, чтобы разложить всё, чтобы прочувствовать. Только с одной песни уже слёзы наворачивались», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Туктамышева — о дуэте с Дикиджи в шоу: Влад очень внимательно слушал и запоминал
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android