«Видоизменил элемент из-за этой лёгкой фобии». Галлямов — о восстановлении после травмы

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что после полученной в начале 2025 года травмы у него до сих пор присутствует небольшой психологический страх выполнения определённого элемента.

— Давайте вернёмся к периоду восстановления после травмы. Что оказалось сложнее: физическая реабилитация или психологический барьер, страх снова получить травму?

— Страх небольшой, но присутствует даже сейчас на некоторых элементах. Даже на показательных выступлениях я видоизменил один элемент из-за этой лёгкой фобии — тот, на котором получил травму. Сложнее всего было физически.

Психологические барьеры, да, были. Поначалу я переживал, что не успею набрать форму, что придётся пропустить сезон. Но мы действовали аккуратно, меня никто не торопил, чтобы не форсировать события. Бывало, сделаешь в зале какое-то упражнение, почувствуешь опасное ощущение, и идёшь снова к доктору на обследование — убедиться, что всё в порядке.

— Оглядываясь назад, вы бы что-то изменили в процессе возвращения?

— Всё прошло очень хорошо. Мы за короткий срок набрали хорошую форму, чтобы быть конкурентоспособными, — настолько, что почти выиграли чемпионат России. Я считаю, было проведено качественное восстановление и подготовка. Что-то менять вряд ли бы стал, — приводит слова Галлямова «Советский спорт».