Лазарев поделился воспоминаниями о своём первом четверном прыжке

Победитель первенства России и финала Гран-при среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал о моменте, когда прыгнул свой первый четверной прыжок.

— А как ты прыгнул свой первый четверной, помнишь?

— Это был тулуп, мне тогда 11 лет было. Радовался сильно, потому что очень долго мучился над ним, не мог никак его выехать.

Сначала сделал тройной аксель, потом уже тулуп. Но дальше тулуп на полгода вообще забыл как прыгать, не получалось никак. И в это время, в этот промежуток, я выучил лутц и флип.

Иногда бывает, что один день легко прыгать, другой тяжелее. Один день все прыжки получаются, в другой – нет. Это может быть из-за того, что прыжок ещё сырой, ты только выучил его и он получается нестабильно. Иногда он может вообще не получаться весь день, потому что тело ещё не привыкло или недостаточно сил. А иногда ты просто не выспишься, и это тоже влияет на настроение и твоё состояние на льду.

— А как ты на это реагируешь на тренировках? Не уйдёшь со льда, пока не сделаешь?

— Ну… когда как. Всё-таки на льду у нас время ограничено. Поэтому, даже если буду биться, пока не получится, всё равно в какой-то момент придется прекратить. Но так, когда я в хорошей форме, бывает редко. А вот когда форма ещё не набрана, стараюсь прыгать до тех пор, пока не получится. Но, опять же, если попытки совсем плохие – скорее разобьёшься, чем прыгнешь, — то приходится оставлять прыжок, — цитирует Лазарева журнал «Мир фигурного катания».