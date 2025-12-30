«Это, конечно, космос!» Лев Лазарев — о прогрессе Ильи Малинина

Победитель первенства России и финала Гран-при среди юниоров фигурист Лев Лазарев поделился впечатлениями от выступления двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина в минувшем финале Гран-при ISU и выделил качества, которые привлекают его в фигуристе.

На турнире Малинин впервые в мире исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков.

— Ты наверняка смотрел финал Гран-при ISU? Поделишься впечатлениями от выступления Ильи Малинина?

– Очень круто! Я тоже хотел бы так когда-нибудь катать программу – в таком темпе, с таким драйвом и без единой помарки, без единого недокрута. Это, конечно, космос! Запредельный какой-то уровень.

– А сейчас Малинин заявил, что разучивает пятерной сальхов…

— Я уверен, что у него получится. Мне кажется, что в целом это возможно. Какой-нибудь один прыжок – так точно.

– Что именно тебе нравится у этого фигуриста?

– В первую очередь, конечно же, прыжки. А во-вторых, мне импонирует, как он преподносит программу. Всегда очень чётко передаёт образ. Скольжение тоже хорошее. Плюс у него всегда очень много разных фишек. Например, сальто вставляет в каждую программу, какие-то элементы акробатические…

– Есть понимание, как он это делает, за счёт каких качеств удаётся?

– Я никогда не видел, как он тренируется. Но раз он так круто катается, значит, там всё вместе сложилось – и талант, и трудолюбие, и классная работа с тренером… Он очень технично прыгает, и силы у него тоже много. За счёт этого и прыгает, так как сильное отталкивание. Думаю, что он очень много времени проводит на льду. Ну и характер сильный, конечно, — приводит слова Лазарева журнал «Мир фигурного катания».