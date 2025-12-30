Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это, конечно, космос!» Лев Лазарев — о прогрессе Ильи Малинина

«Это, конечно, космос!» Лев Лазарев — о прогрессе Ильи Малинина
Комментарии

Победитель первенства России и финала Гран-при среди юниоров фигурист Лев Лазарев поделился впечатлениями от выступления двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина в минувшем финале Гран-при ISU и выделил качества, которые привлекают его в фигуристе.

На турнире Малинин впервые в мире исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков.

— Ты наверняка смотрел финал Гран-при ISU? Поделишься впечатлениями от выступления Ильи Малинина?
– Очень круто! Я тоже хотел бы так когда-нибудь катать программу – в таком темпе, с таким драйвом и без единой помарки, без единого недокрута. Это, конечно, космос! Запредельный какой-то уровень.

– А сейчас Малинин заявил, что разучивает пятерной сальхов…
— Я уверен, что у него получится. Мне кажется, что в целом это возможно. Какой-нибудь один прыжок – так точно.

– Что именно тебе нравится у этого фигуриста?
– В первую очередь, конечно же, прыжки. А во-вторых, мне импонирует, как он преподносит программу. Всегда очень чётко передаёт образ. Скольжение тоже хорошее. Плюс у него всегда очень много разных фишек. Например, сальто вставляет в каждую программу, какие-то элементы акробатические…

– Есть понимание, как он это делает, за счёт каких качеств удаётся?
– Я никогда не видел, как он тренируется. Но раз он так круто катается, значит, там всё вместе сложилось – и талант, и трудолюбие, и классная работа с тренером… Он очень технично прыгает, и силы у него тоже много. За счёт этого и прыгает, так как сильное отталкивание. Думаю, что он очень много времени проводит на льду. Ну и характер сильный, конечно, — приводит слова Лазарева журнал «Мир фигурного катания».

Материалы по теме
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?
Малинин побил много рекордов, но ещё не превзошёл Чена. Что он сделает, чтобы выиграть ОИ?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android