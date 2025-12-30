Галлямов — о Губерниеве: в интернете все такие «гангстеры», а при встрече сразу зайчики

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов ответил российскому комментатору и ведущему Дмитрию Губерниеву, который ранее раскритиковал спортсмена за оскорбление позвонившей ему журналистки.

«Хах, ну как-то слабо, что-ли. Все обязательные процедуры я прохожу в установленном порядке. В интернете все такие «гангстеры», а при встрече сразу зайчики», — написал Галлямов на своей странице.

Галлямов на следующий день после произвольных программ спортивных пар на чемпионате России — 2026 опубликовал в телеграм-канале сообщение, где публично раскритиковал журналистку, позвонившую ему утром. Он высказал в адрес девушки оскорбления и угрозу распространить личный номер.