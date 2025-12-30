Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Лакерник назвал Малинина лучшим фигуристом в 2025 году

Александр Лакерник назвал Малинина лучшим фигуристом в 2025 году
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американец Илья Малинин является лучшим фигуристом в 2025 году.

«Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина. А лучшее событие уходящего года для российского фигурного катания — допуск двух спортсменов на Олимпийские игры. Лёд скользкий. До Олимпиады ещё полтора месяца. Поэтому говорить о шансах ребят сложно. Но они должны бороться за высокие места», — сказал Лакерник в интервью «РИА Новости».

В декабре в рамках Гран-при в Японии Малинин установил новый мировой рекорд в произвольной программе, сделав семь четверных прыжков, включая четверной аксель.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android