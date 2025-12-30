Александр Лакерник назвал Малинина лучшим фигуристом в 2025 году

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американец Илья Малинин является лучшим фигуристом в 2025 году.

«Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина. А лучшее событие уходящего года для российского фигурного катания — допуск двух спортсменов на Олимпийские игры. Лёд скользкий. До Олимпиады ещё полтора месяца. Поэтому говорить о шансах ребят сложно. Но они должны бороться за высокие места», — сказал Лакерник в интервью «РИА Новости».

В декабре в рамках Гран-при в Японии Малинин установил новый мировой рекорд в произвольной программе, сделав семь четверных прыжков, включая четверной аксель.