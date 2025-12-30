Скидки
Алине Горбачёвой предстоит серьёзная операция в Германии

Алине Горбачёвой предстоит серьёзная операция в Германии
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва сообщила, что ей предстоит операция в Германии.

«Добрый вечер! Расскажу вам немного про ситуацию. К сожалению, всё не так просто. Мне предстоит очень серьёзная операция после Нового года. Поэтому праздники остаюсь праздновать в Германии. Я очень сильно переживаю и надеюсь, что всё пройдет хорошо. Спасибо вам большое за внимание и вашу поддержку», — сказала фигуристка на видео в личном телеграм-канале.

В этом году Горбачёва пропустила чемпионат России по фигурному катанию, который состоялся с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

