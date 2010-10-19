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Траньков: времени подготовиться к церемонии у нас было мало

Траньков: времени подготовиться к церемонии у нас было мало
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Фигурист Максим Траньков рассказал о совместном выступлении с Татьяной Волосожар в шоу «Хрустальный лёд», которое, по сути, стало дебютом пары перед публикой.

«Времени подготовиться к церемонии у нас было мало, поэтому на скорую руку смастерили номер под Шопена. А уже во вторник улетаем в Пермь на соревнования. Пока участвуем только в российских турнирах — таковы правила, но в следующем году дисквалификация заканчивается, и мы хотим пробиться на чемпионат мира», — приводит слова Транькова Sovsport.

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Новости. Фигурное катание