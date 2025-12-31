«Как так можно с 15-летней девочкой?» Итальянский фигурист — о допинг-деле Валиевой

Итальянский фигурист Кори Чирчелли поделился мнением о допинг-скандале российской фигуристки Камилы Валиевой.

— Расскажи, как ты узнал о ситуации с Валиевой?

— Тогда я жил в Северной Америке. Очень хорошо запомнил, что я был в кофейне вместе с другом, когда все начали писать про Камилу. Шоу и программы на всех каналах остановились, везде начали рассказывать про неё. Казалось, что мир остановился, а суперзвезда стала главным злодеем.

— Что ты сам тогда думал?

— Ох, это было ужасно. Я не понимал, как можно поступать так с 15-летней девочкой. Одновременно меня очень порадовало поведение самой Камилы. Она не сказала ни одного плохого слова о тех, кто писал про неё ужасные вещи, — приводит слова Чирчелли Sport24.