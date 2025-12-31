Скидки
Итальянский фигурист: возвращение Валиевой настолько же важно, как Рождество

Итальянский фигурист: возвращение Валиевой настолько же важно, как Рождество
Итальянский фигурист Кори Чирчелли заявил, что завершение дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Камилы Валиевой 25 декабря стало таким же важным событием, как католическое Рождество.

— Твои знакомые из мира фигурного катания как-то отреагировали на эту новость?
— С моим близким другом Николаем Мемолой мы говорили об этом месяцами. Для нас 25 декабря стало двойным Рождеством. Возвращение Камилы настолько же важно, как и праздник.

— А что говорят остальные?
— Здесь, в Италии, все в ожидании. В последние годы женское одиночное катание развивается очень медленно, поэтому многие хотели бы снова увидеть Камилу на международных соревнованиях. А ещё всё в шоке, что прошло целых четыре года. Время летит слишком быстро, — приводит слова Чирчелли Sport24.

