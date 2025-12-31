В ФФККР тепло поздравили болельщиков с Новым годом

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) обратилась к болельщикам с поздравлением с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть этот волшебный праздник принесёт в ваш дом тепло, уют и запах мандаринов.

Пусть 2026-й станет годом добрых перемен, вдохновения и свершений, которые согревают сердце. Пусть в новом году будет больше уютных вечеров в кругу близких, светлых надежд и моментов тихого счастья. Крепкого здоровья, душевного тепла и поддержки тех, кто вам дорог. Пусть наше общее дело — фигурное катание — продолжает дарить миру красоту, грацию и то волшебство, которое делает нас одной большой семьёй.

С Новым годом! Мира, добра и света в каждом доме!» — написали в телеграм-канале ФФККР.