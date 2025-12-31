Скидки
Ирина Роднина: рекорд Овечкина — главное событие 2025 года в российском спорте

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала рекорд Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ главным событием 2025 года в спорте России.

«Рекорд Овечкина — абсолютно точно событие года в российском спорте. Тем более особенно важно, что этот рекорд держался десятилетия. Мы всегда ориентируемся, что НХЛ — высшая лига в мировом хоккее. И уже никого не удивляет, что наши хоккеисты там уже давно показывают высочайшие результаты, но рекорд Овечкина — особое достижение. Нравится это кому-то или нет, но Саша чётко сказал: «Русские, мы это сделали». Мы за него все радовались, за каждую шайбу, он нас вдохновил, несмотря на травмы, которые были», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

