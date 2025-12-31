Татьяна Тарасова назвала свой любимый салат на новогоднем столе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о своём любимом салате на новогоднем столе.

«У всех один любимый праздничный салат — оливье», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её известных учеников Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие.