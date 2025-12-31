Скидки
Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала свой любимый салат на новогоднем столе

Татьяна Тарасова назвала свой любимый салат на новогоднем столе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о своём любимом салате на новогоднем столе.

«У всех один любимый праздничный салат — оливье», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её известных учеников Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие.

