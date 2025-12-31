Александра Трусова поблагодарила 2025 год за сына, семью и болельщиков

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала пост с благодарностями важным для себя людям, оказавшим влияние на её 2025 год.

«Не хочу подводить итоги уходящего года, но мне есть что сказать 2025 году на прощание. А если точнее, то поблагодарить его.

Благодарю уходящий год за Мишу. Это самое большое чудо, которое случалось в моей жизни – порой я до сих пор прихожу в шок, когда осознаю, что у нас с Макаром есть сын. Смотреть, как Миша растёт и развивается, удивительно.

Фото: Из личного архива Трусовой

Благодарю уходящий год за свою семью и друзей. Мама и Макар поддерживали меня всю беременность, а после рождения Миши делали всё, чтобы дать мне возможность быстро восстановиться. Братья и друзья всегда были рядом, и разделили со мной все трудности и все счастливые моменты.

Благодарю уходящий год за вас, дорогие подписчики. Я всегда знала, что мне есть с кем поделиться моментами из своей жизни, и вам будет интересно узнать, что у меня нового. Особенно приятно было пообщаться с вами вживую на встречах клуба и мастер-классах, а ваша поддержка на шоу доказывала, что мои усилия для возвращения на лёд прошли не зря.

Год вышел по-настоящему классным. Посмотрим, что принесёт мне следующий», — написала Трусова в своём телеграм-канале.