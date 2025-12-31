Илья Малинин назвал своё лучшее событие 2025 года

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин назвал свой день рождения, который провёл на финале Гран-при ISU в Нагое (Япония).

«Моё лучшее воспоминание 2025 года — мой день рождения в Японии. Это было очень весело. Я потратил много времени, просто гуляя и веселясь с друзьями», — приводит слова Малинина U.S. Figure Skating.

Малинин стал победителем финала Гран-при ISU. По сумме двух программ он получил от судей 332,20 балла. 21-летний Илья является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях. Победу на двух предыдущих финалах Гран-при ISU (2023, 2024) также одерживал американский спортсмен.