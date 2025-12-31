Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин назвал своё лучшее событие 2025 года

Илья Малинин назвал своё лучшее событие 2025 года
Комментарии

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин назвал свой день рождения, который провёл на финале Гран-при ISU в Нагое (Япония).

«Моё лучшее воспоминание 2025 года — мой день рождения в Японии. Это было очень весело. Я потратил много времени, просто гуляя и веселясь с друзьями», — приводит слова Малинина U.S. Figure Skating.

Малинин стал победителем финала Гран-при ISU. По сумме двух программ он получил от судей 332,20 балла. 21-летний Илья является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях. Победу на двух предыдущих финалах Гран-при ISU (2023, 2024) также одерживал американский спортсмен.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android