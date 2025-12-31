Евгения Медведева поздравила подписчиков с Новым годом

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева поздравила болельщиков с наступающим, 2026 годом.

«Дорогие друзья, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное. И помните, что вы украшаете этот мир. За этот год мы сделали огромное множество невероятно красивых проектов. Ну а в следующем мы собираемся продолжать вас вдохновлять. Поэтому мы с вами увидимся в 2026 году. Обнимаю всех!» — сказала Медведева в видео в своём телеграм-канале.

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при.