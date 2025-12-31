Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева поздравила подписчиков с Новым годом

Евгения Медведева поздравила подписчиков с Новым годом
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева поздравила болельщиков с наступающим, 2026 годом.

«Дорогие друзья, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное. И помните, что вы украшаете этот мир. За этот год мы сделали огромное множество невероятно красивых проектов. Ну а в следующем мы собираемся продолжать вас вдохновлять. Поэтому мы с вами увидимся в 2026 году. Обнимаю всех!» — сказала Медведева в видео в своём телеграм-канале.

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android