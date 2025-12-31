Скидки
Кондратюк рассказал, какой новогодний подарок считает самым запоминающимся

Комментарии

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, какой самый запоминающийся подарок он получал на Новый год ранее, отметив тот, что подарил ему в прошлом году фигурист Роман Савосин.

«Вспомню подарок с прошлого Нового года, когда Рома Савосин прислал мне из Москвы в Сочи новогоднюю пижаму. Изначально не знал, что это он. Мне просто принесли подарок. В том числе в этом и был шарм, что нужно было угадать, от кого это. В течение часа смог догадаться, что отправителем был Рома. Но это было очень неожиданно», – приводит слова Кондратюка «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2025 Кондратюк стал бронзовым призёром чемпионата России, а также одержал две победы на этапах Грап-при России, став победителем соревнований в Магнитогорске и Москве.

Комментарии
