«Сразу задумывали эту программу под контент с пятью четверными». Гуменник — о ПП «Онегин»

Чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, что его нынешняя произвольная программа, поставленная на музыку из фильма «Онегин», изначально подразумевала исполнение пяти четверных прыжков.

— Рассуждая о вашей нынешней произвольной программе, Надежда Коханова сказала, что там хореографически продуманы каждый взгляд, каждая деталь образа. А для вас соревновательный прокат «Онегина» — это лирика или математика?
— На тренировках у нас всё отточено до автоматизма, отработан каждый поворот. Нет ни одного пустого проезда, не допускается никакой отсебятины. Поэтому в эмоциональном плане у меня остаётся достаточно большой простор для творчества. Можно позволить себе во время соревнований поработать на зрителя, попытаться поймать эту обратную связь, поиграть с залом.

— «Онегин» ведь изначально ставился совсем под другие прыжки. Когда в прокат вносятся чисто технические изменения, это не усложняет задачу попадать в музыку, в первоначально расставленные акценты?
— На самом деле, мы сразу задумывали эту программу под контент с пятью четверными прыжками. Тогда, правда, такой вариант был маловероятен, я бы сказал, не слишком выполним. Но мы решили, что ставить всё равно нужно именно под пять. В этом случае проще менять прыжки, если возникает такая необходимость. Например, четверной риттбергер менял на тройной аксель, это было гораздо проще сделать, чем поменять заход на тройной аксель на тот, что требуется для риттбергера. Поэтому изначально мы и решили выбрать максимально сложный вариант из всех возможных. Просто потом на некоторых соревнованиях я облегчал программу, — цитирует Гуменника RT.

