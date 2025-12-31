Чемпионат России по прыжкам — 2026 пройдёт в Москве на «Навка Арене»

Чемпионат России по прыжкам — 2026 состоится в Москве на «Навка Арене». Соревнования пройдут в два дня — 31 января и 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), объявив о старте продаж билетов на мероприятие.

Ранее один из источников сообщал, что турнир состоится на этой же арене 17 и 18 января, однако позднее ФФККР опровергла эту информацию.

Отметим, в эти же дни состоится чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, в котором ежегодно принимают участие ведущие фигуристы сборной, представляющие город.

Чемпионат России по прыжкам является относительно молодым турниром и пройдёт в четвёртый раз. Некоторое время он проходил в рамках Кубка Первого канала, а как отдельное соревнование впервые состоялся в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге.

Состязания проводятся в личном (среди мужчин, женщин и спортивных пар) и командном зачётах. Окончательный регламент турнира и список участников в этом сезоне пока неизвестны.

В разные годы чемпионами России по прыжкам у мужчин становились Григорий Фёдоров, Николай Угожаев, Арсений Федотов, у женщин — Камила Валиева, Маргарита Базылюк, Аделия Петросян. В парном катании титул победителей завоёвывали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.