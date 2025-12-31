Скидки
Александра Трусова опубликовала семейные фото и поздравила подписчиков с Новым годом

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова опубликовала совместные фото с мужем Макаром Игнатовым и сыном Михаилом и поздравила подписчиков с Новым годом.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Счастья и здоровья вам пожелают и без меня, а я же пожелаю вам в Новом году ставить перед собой цели и идти к ним. Да, иногда будет сложно, да, не все может получиться с первого раза, но это не повод останавливаться. Я желаю каждому из вас смелости, чтобы цели были амбициозными, силы, чтобы пройти свой путь до конца, и немного удачи, чтобы этот путь был чуть легче.

А теперь я убегаю помогать Макару резать оливье. Поговаривают, если его не приготовить, Новый год не наступит», — написала Трусова у себя в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Александры Трусовой

Фото: Личный архив Александры Трусовой

