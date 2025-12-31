Скидки
«Есть запасные пути». Гуменник — о связи между стабильностью и разнообразием сфер жизни

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник ответил на вопрос, присутствует ли связь между его стабильностью спокойствием на соревнованиях с широким спектром интересов фигуриста вне спорта.

— После чемпионата России я слышала мнение, что ваши стабильность и абсолютное спокойствие на соревнованиях связаны с тем, что у вас слишком много разных интересов. Вы образованны, широко эрудированны, много читаете, учитесь в серьёзном техническом вузе, увлекаетесь музыкой, во всех путешествиях постоянно стремитесь увидеть что-то новое — и всё это делает спортивный результат не самым главным, что ли. Такое объяснение имеет право на существование?
— Спасибо за такую оценку. Я действительно стараюсь развиваться во всех направлениях. Везде быть экспертом невозможно, но пытаюсь сделать жизнь максимально насыщенной и многогранной. Отчасти это действительно помогает мне быть более спокойным. Всегда знаю: даже если у меня что-то не получится на соревнованиях, это никак не повлияет на мою дальнейшую жизнь, не станет определяющим. К тому же есть запасные пути. Понятно, я переживаю за результат, но ровно в той степени, которая позволяет максимально сконцентрироваться.

Есть и другие вещи, которые этому способствуют: правильная подготовка, достаточно большой опыт выступлений. Плюс близость Олимпийских игр. Когда готовишься к такому старту, внутреннее восприятие тоже меняется. И на чемпионате России меня успокаивала мысль, что это лишь этап на пути к Играм, — приводит слова Гуменника RT.

В феврале фигурист примет участие в Олимпиаде в Италии.

