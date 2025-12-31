«Не исключено лет через 10». Авербух — о создании шоу для детей звёздных фигуристов

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух допустил возможность создания в будущем аналога шоу «Ледниковый период», участниками которого станут дети знаменитых российских фигуристов.

«В фигурном катании сейчас бейби-бум. Хочу поздравить и Женю Тарасову, и Алену Косторную, и Сашу Трусову. Это замечательно, прекрасно. Относительно недавно родился третий ребенок у Тани Волосожар. Желаем Жене Медведевой того же после прекрасной свадьбы. Так что думаю, создание проекта «Ледниковый период. Дети суперстарз» не исключено лет через 10. Дай бог всем здоровья», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».