Гуменник рассказал, как проходит процесс доработки его программ с различными специалистами

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как дорабатывает с различными специалистами свои программы после их постановки хореографами.

— Рассказывая в этом сезоне о своей короткой программе «Парфюмер», вы отметили, что приходится периодически приезжать к Даниилу Глейхенгаузу, который следит, чтобы из постановки не уходили хореография, какие-то жесты. Произвольная программа требует столь же тщательного отношения или в ней допустимы изменения?

— Небольшие поправки, безусловно, мы вносим. Николай Морошкин, с которым я работаю на тренировках, постоянно старается дополнить программу таким образом, чтобы та или иная часть сильнее заиграла, а у судей, соответственно, появилось больше оснований поставить высокую оценку за компоненты. Помимо него, со мной работает ещё один хореограф — Надежда Коханова. Она не из фигурного катания, много чего придумывает и предлагает, а Николай Юрьевич уже адаптирует движения таким образом, чтобы они хорошо смотрелись на льду.

— То, что «Евгения Онегина» вам ставил Илья Авербух, а доработкой занимаются совсем другие люди, не ломает первоначальный замысел постановщика?

— Я бы сказал, делает его ещё более интересным, вносит определённое разнообразие. У меня вообще часто получается, что ставят программы одни специалисты, а доработкой занимаются другие. С теми же Николаем Юрьевичем и Вероникой Анатольевной я каждый день нахожусь на льду, поэтому это логично. Мне вообще нравится, когда программа становится результатом работы самых разных людей. Тренер придирчиво и требовательно относится к любой мелочи, чтобы каждое движение выглядело законченным и доделанным.

При этом она внимательно следит за тем, чтобы хореографические связки не мешали элементам. Когда летом я был в Калифорнии у Рафаэля Владимировича, он немножко подправлял мне шаги в заходах на прыжки. Перед чемпионатом России, когда я снова летал в Америку, мы уже ничего не меняли. Арутюнян если что и корректировал, так только направление тех или иных векторов. Подсказывал, где нужно чуть больше усилий приложить, где чуть меньше, чтобы прыжки получались максимально качественными.

— Неужели никто из тех, кто ставил вам программы, никогда не говорил: «Я поставил одно, а ты катаешь совершенно другое»?

— Илья Авербух, с которым я работаю уже не первый сезон, относится к этому совершенно нормально. Иногда действительно может сказать, что какое-то движение, на его взгляд, не ложится в образ, тогда мы придумываем что-то другое. А вот с «Дорианом Греем» у нас были некоторые расхождения во взглядах. Даниил Маркович, который ставил ту программу, видел этот образ сдержанным, спокойным, завораживающим, особенно в первой половине программы. А мои хореографы, наоборот, хотели, чтобы на льду буквально с первой секунды начинала проявляться истинная суть характера героя, – цитирует Гуменника RT.

В феврале Гуменник примет участие в Олимпиаде в Италии.