Фигурное катание

Алина Загитова: в 2025 год уместилось несколько жизней. Ну что, 2026-й, держись!

Алина Загитова: в 2025 год уместилось несколько жизней. Ну что, 2026-й, держись!
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года 23-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост по итогам прошедшего 2025 года.

«Спасибо, 2025-й, он был невероятный, насыщенный, запоминающийся! Кажется, что в эти 365 дней уместилось несколько жизней. Было столько всего – работа кипела, проекты сменяли друг друга, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша «Ассоль»! Этот проект стал настоящей жемчужиной, воплощением мечты, и я безумно горжусь каждым, кто принимал в нём участие. Огромное спасибо всем, кто был рядом, кто поддерживал, верил и помогал воплощать идеи в жизнь. Ваша энергия и преданность делу – бесценны.

Пусть 2026 будет ещё лучше, ещё ярче и ещё счастливее! С Новым годом! Ну что, 2026-й, держись!» — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Алины Загитовой.

