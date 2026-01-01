Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное событие 2025 года в фигурном катании в России.

«Не знаю, насколько успешен был год в фигурном катании, но главное — два наших представителя будут принимать участие в Олимпийских играх. Достаточно молодые ребята, у которых хороший технический задел. Это приятный момент. А в остальном всё стабильно — шоу, соревнования, сплетни, разговоры, ничего не поменялось (смеётся)», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Олимпийские игры — 2026 пройдут этой зимой в Италии.