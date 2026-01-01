Татьяна Тарасова: пожелаю, чтобы в 2026 году от нас отвязались

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова озвучила пожелание на 2026 год.

«А что желать на 2026 год нашему фигурному катанию, если у нас двух людей допустили до Олимпиады? Пожелаю, чтобы от нас уже отвязались. Чтобы перестали нас дисквалифицировать ни за что. Зато в других странах даже не думают об этом», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на Олимпийских играх 2026 года выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди её известных учеников Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие.