Загитова рассказала о подаренном японском мече, запутавшись в его возрасте

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о подарке на Новый год, сказав что полученному японскому мечу полвека, когда на самом деле — 500 лет.

«Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет — это полвека — этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали. Просто прикоснуться к этому — это очень важный момент. И он у меня», — сказала Загитова в видео в телеграм-канале.

«Я оговорилась спросонья. Сказала, что мечу полвека, на самом деле ему пять веков — полтысячелетия. Вы можете себе представить, какое это достояние?!» — написала Загитова позднее.

23-летняя Алина Загитова — заслуженный мастер спорта России.