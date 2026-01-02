Скидки
«В целом попрощались хорошо». Самсонов — об уходе от Тутберидзе

Российский фигурист Даниил Самсонов, летом 2025 года перешедший из штаба Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской, рассказал, как проходило расставание с бывшими тренерами.

«Перед отпуском пришел на каток к Этери Георгиевне, мы все, с Сергеем Викторовичем [Дудаковым] и Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом], поговорили. Было тяжело, но в целом попрощались хорошо.

Когда видимся, здороваюсь, всегда готов к общению. Правда очень люблю своих бывших тренеров. Сергей Викторович — открытый человек, обожаю его и иногда даже скучаю. К Даниилу Марковичу тоже отношусь с большим трепетом и любовью. В моей карьере были настолько шедевральные постановки, что они запомнились всему миру. И Этери Георгиевна для меня останется как добрый человек, который любил всех своих спортсменов и каждого старался вывести на самый высокий уровень», — цитирует Самсонова «РИА Новости Спорт».

