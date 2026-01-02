Скидки
«Я оговорились спросонья». Загитова — о своей новой ошибке, связанной с возрастом меча

Российская фигуристка Алина Загитова объяснила свою новую ошибку, которую она допустила, рассказывая о подарке, полученном на Новый год. Ранее спортсменка показала японский меч, заявив, что ему полвека, когда на самом деле — 500 лет.

«Я оговорилась спросонья. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему пять веков, пол тысячелетия. Вы можете себе представить, какое это достояние?!» — написала Загитова на личной странице в социальных сетях. (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. «Чемпионата»).

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Этим летом Загитова провела в Санкт-Петербурге несколько показов своего ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. В шоу приняли участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, которая сыграла роль антагониста главной героини, Владимир Морозов и другие звёзды из мира фигурного катания. Загитова выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.

