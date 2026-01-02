Скидки
Горбачёва: в Германии разрешены наркотики, здесь много неадекватных людей. Очень стрёмно

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва поделилась своим мнением о посещении Германии. Сейчас фигуристка находится в этой стране, так как ей в Германии скоро предстоит серьёзная операция.

«Ребят, я вам сейчас такое расскажу! Мы выходили из метро – нам навстречу шла какая-то толпа турок пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси. Вообще тут так много турок, арабов. Очень страшно, намного страшнее, чем в Москве. Ещё в Германии разрешены наркотики, здесь так много неадекватных людей. Очень стрёмно», – рассказала Горбачева в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

В этом году Горбачёва пропустила чемпионат России по фигурному катанию, который состоялся с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

