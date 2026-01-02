Роднина — о словах Ковентри: это не вопрос отношения к России. В спорте сильны законы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новые слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Ранее она заявила, что российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия) в нейтральном статусе, даже если между Россией и Украиной будут достигнуты мирные соглашения.

«Есть определённые даты, когда уже ничего не поменять в плане организации Олимпийских игр. У МОК есть правила, которые юридически невозможно нарушить. Если нужно изменить какие-то организационные правила по Олимпиаде, это нужно делать не менее чем за полгода до Игр.

Когда МОК официально объявил, что российские спортсмены допущены на Олимпийские игры в Италии в нейтральном статусе, это значило, что МОК не поменяет это правило допуска. Оно зафиксировано было ещё тогда и не подлежит изменению юридически. Это не вопрос отношения к России. В спорте как нигде сильны правила и законы.

Поэтому не надо так реагировать на новое заявление Кирсти Ковентри и делать из мухи слона, поднимать мыльную пену. Понятно, что к летней Олимпиаде 2028 года многое поменяется. А на Олимпиаде в Италии просто по времени МОК не успевает уже что-то изменить. Поэтому всё в порядке» – приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».