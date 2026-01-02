Скидки
Рудковская: физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высоко оценила физическую готовность серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине фигуристки Александры Трусовой после рождения ребёнка.

«Перед вами стоит уникальный спортсмен. Ещё кормит грудью, между прочим. Представляете, какой у человека потенциал и какая сила? И, кстати, мой муж сказал про Сашу уникальную вещь, которую я поддерживаю, которую она постоянно подтверждает: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду». Поэтому добро пожаловать в мир Саши Трусовой», – приводит слова Рудковской Sport24.

Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год у пары родился мальчик, которому дали имя Михаил.

21-летняя Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.

