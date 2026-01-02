Ирина Винер назвала фигуриста Марка Кондратюка лучшим спортсменом 2025 года

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер выбрала лучшего спортсмена ушедшего 2025 календарного года. Она выбрала чемпиона Европы и России, бронзового призёра Олимпийских игр в командных соревнованиях Марка Кондратюка.

«В этом году многих могла бы назвать лучшими спортсменами. Это те люди, которые побеждали. Мельникова, например, победила на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Но на сердце мне больше всего лёг Марк Кондратюк. Это фигурист, который показал верх совершенства технического и выразительного. Судьи его тоже оценили, поэтому Кондратюк получил на восемь баллов больше, чем спортсмен с места ниже. У него была потрясающая музыка, великолепные и виртуозные элементы. Я была просто в восторге, особенно от того, как Марк создал образ», — приводит слова Винер Sport24.

В нынешнем сезоне-2025/2026 Кондратюк выиграл бронзу чемпионата России.