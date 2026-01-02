«Не хватает времени». Трусова рассказала о трудностях после рождения ребёнка

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала о возвращении к тренировкам и выступлениям после рождения ребёнка, отметив, с какими трудностями сталкивается на этом этапе.

– В шоу я каталась через месяц после родов, а прыжки полностью восстановила через три. Постепенно увеличиваю количество.

– Трудности есть какие-то? С чем приходится бороться после родов?

– Времени мало. Мне не хватает. Я бы хотела и много работать, и много времени проводить с ребенком. Пока стараюсь и то и другое делать, – приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В 2025 году у пары родился мальчик, которому дали имя Михаил.

21-летняя Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.