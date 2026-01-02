«Интернет оставляю дома». Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном

Вице-чемпион мира среди юниоров российский фигурист Роман Савосин сообщил, что пользуется кнопочным телефоном. Это позволяет ему не пользоваться интернетом вне дома и тем самым держать свои мысли в тонусе.

«В 2025 году я сильно изменился. В первую очередь внутренне. Стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia, с которым я хожу в повседневной жизни. Интернет оставляю дома. Это очень поменяло мою голову, мои мысли. Думаю, это положительный момент. Продолжаю меняться дальше», — приводит слова Савосина «РИА Новости Спорт».

Ранее Савосин неудачно выступил на чемпионате России. Он занял итоговое 15-е место.