Ирина Роднина оставила новогоднее пожелание российскому фигурному катанию в 2026 году

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась пожеланиями ко всем причастным к фигурному катанию в честь наступившего 2026 года.

«Хочу пожелать всему тренерскому составу в фигурном катании в новом году здоровья и успешных результатов их работы. Не знаю ни одного тренера, который был бы равнодушен к своим ученикам, с которыми он занимается. А спортсменам — собственных достижений и достижений для страны!» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

