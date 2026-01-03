Скидки
Ирина Роднина оставила новогоднее пожелание российскому фигурному катанию в 2026 году

Ирина Роднина оставила новогоднее пожелание российскому фигурному катанию в 2026 году
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась пожеланиями ко всем причастным к фигурному катанию в честь наступившего 2026 года.

«Хочу пожелать всему тренерскому составу в фигурном катании в новом году здоровья и успешных результатов их работы. Не знаю ни одного тренера, который был бы равнодушен к своим ученикам, с которыми он занимается. А спортсменам — собственных достижений и достижений для страны!» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

