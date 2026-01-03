«Это сделало меня счастливой». Татьяна Тарасова назвала событие года в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, что считает событием 2025 года для фигурного катания.

«Главное событие для фигурного катания в 2025 году — это совершенно выдающийся чемпионат России! Он был в нашем любимом городе, в нашем любимом «Юбилейном», с потрясающим катанием, которое сделало меня счастливой. Смотреть это было одно удовольствие! Вместо того чтобы сдаться… Как работали наши тренеры, как работали наши спортсмены и какого добились результата», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат России по фигурному катанию прошёл с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.