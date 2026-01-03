Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв: очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться

Мозалёв: очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться
Андрей Мозалёв
Комментарии

Фигурист Андрей Мозалёв признался, что надеется на скорое восстановление российских спортсменов в правах на участие в международных стартах.

«Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться [на международные турниры]. Конечно, соскучились. Старты в России проходят на очень высоком уровне, но хочется больше соревнований, чтобы были и наши турниры, и международные. Темп будет поактивнее, будем всё время в тонусе», — приводит слова Мозалёва «РИА Новости».

Напомним, в случае возвращения российских атлетов на международную арену те будут выступать в нейтральном статусе. Недавно президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия) в нейтральном статусе, даже если между Россией и Украиной будут достигнуты мирные соглашения.

Материалы по теме
Россияне будут на Олимпиаде в нейтральном статусе даже в случае конца СВО
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android