Мозалёв: очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться

Фигурист Андрей Мозалёв признался, что надеется на скорое восстановление российских спортсменов в правах на участие в международных стартах.

«Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться [на международные турниры]. Конечно, соскучились. Старты в России проходят на очень высоком уровне, но хочется больше соревнований, чтобы были и наши турниры, и международные. Темп будет поактивнее, будем всё время в тонусе», — приводит слова Мозалёва «РИА Новости».

Напомним, в случае возвращения российских атлетов на международную арену те будут выступать в нейтральном статусе. Недавно президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия) в нейтральном статусе, даже если между Россией и Украиной будут достигнуты мирные соглашения.