«Не хотела обидеть никакую из национальностей». Горбачёва извинилась за пост о Германии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва извинилась за пост в социальных сетях, где поделилась мнением о посещении Германии.

«Добрый день. Я увидела, что один из моих постов вызвал сильную реакцию в интернете. Не хотела обидеть никакую из национальностей. Я прекрасно понимаю, что неправильно себя вести могут представители всех стран. Прошу прощения у турок и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли», — сказала Горбачева в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

Ранее Горбачёва призналась, что ей страшно в Германии. Спортсменка приехала на операцию на травмированном колене.

