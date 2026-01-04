Скидки
«С одним четверным шансов особо нет». Вице-чемпионка мира — о перспективах Петросян на ОИ

«С одним четверным шансов особо нет». Вице-чемпионка мира — о перспективах Петросян на ОИ
Аделия Петросян
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира российская фигуристка Алёна Леонова оценила шансы Аделии Петросян на золотую медаль на Олимпиаде-2026 в Милане.

«В случае Аделии не стоит смотреть на выступление в чемпионате России. Прыжки на тренировках у неё есть. Задача — собрать их все в кучу на программу. Если Петросян это сделает, то перспективы очень хорошие. Будем надеяться, что её пик придётся на Олимпиаду. Видно, что ещё сыровато, надо просто выработать элементы. Ещё в январе будут старты, и это шикарный шанс себя попробовать. У Аделии чем больше стартов, тем больше уверенности.

Петросян на Олимпиаде будет очень тяжело. Понятно, что мы надеемся на первое место, но это трудная задача. Если она всё сделает, то будет первой. Если хоть что-то пойдёт не так, то сложно будет удержаться даже в тройке. Японки сейчас все с акселями, четверными выходят. Просто что-то нереальное происходит. Боюсь подумать, какая страшная конкуренция будет на Олимпиаде. Хочется верить, что Аделия своим контентом сможет набрать баллы на первое место. Конкуренция ужасно сильная. Петросян сможет выиграть, только если сделает два четверных и аксель. С одним четверным шансов особо нет», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

