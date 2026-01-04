«Плохо, что он гонит на партнёршу». Леонова раскритиковала отношение Галлямова к Мишиной

Серебряный призёр чемпионата мира российская фигуристка Алёна Леонова подвела итоги выступлений спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также высказалась относительно поведения фигуриста, который оказался в центре скандала с журналисткой. Он обвинил её в раннем звонке после окончания чемпионата России — 2026 и назвал её «ненормальной».

«Разочарование года? Не хочу так жёстко говорить, но для меня это пара Мишина/Галлямов. Понятно, что была травма, но ребята не успели подготовиться. Так как они находились без льда и тренировок, другие выучили четверной выброс и успешно выполняли его на соревнованиях. Неудача Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — просто стечение обстоятельств.

Саша — очень эмоциональный человек. Плохо, что он всё выставляет напоказ. Это единственное, что делает эти ситуации противными. Если бы это было в кулуарах и не афишировалось им самим, то ничего такого бы и не было. Для меня это неприемлемо, некрасиво и не по-мужски.

Плохо, что он ещё гонит на партнёршу. В паре нет «я», есть только «мы», как и в семейной паре. Его поведение мне непонятно, что с журналисткой, что с Мишиной. Если у тебя что-то произошло, то ты не должен показывать свои слёзы и расстройства», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».