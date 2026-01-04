Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Хуснутдинова рассказала, испытывает ли давление после перехода в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о переходе в группу Этери Тутберидзе, который случился в 2025 году.

«Я очень благодарна за то, что меня взяли в группу Этери Георгиевны. Это большая честь для меня. Когда за бортиком стоят такие величайшие тренеры, невозможно кататься плохо.

Я не ощущаю этого давления и что на меня стали по-другому смотреть. Я всегда должна выходить и делать свою работу. Наверное, то, что я вышла во взрослые, — это такая радость для меня, потому что я давно мечтала покататься на чемпионате России. Можно сказать, маленькая мечта моя сбылась. Если бы ещё года три назад мне сказали, что я буду здесь выступать, я бы, наверное, не поверила», — приводит слова Хуснутдиновой «РИА Новости Спорт».

Дина Хуснутдинова дебютировала на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге и заняла шестое место. В арсенале фигуристки есть элемент ультра-си — тройной аксель.

